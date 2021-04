La Freebox Pop devient polyglotte

Les abonnés Freebox Pop peuvent désormais choisir une langue sur leur serveur parmi le français, l’italien et l’anglais.

A quelques semaines de son lancement de l’autre côté des Alpes, la Freebox Pop permet désormais de sélectionner une autre langue pour son système d’information. Depuis la mise à jour 4.3 des serveurs Freebox, il est désormais possible de basculer vers l’anglais ou l’italien dans l’afficheur de la nouvelle box de Free. Pour ce faire, il suffit de faire défiler le menu jusqu’à son terme et ainsi choisir la langue désirée. Repérée avant-hier dans le code du nouveau firmware, cette fonctionnalité est donc d’ores et déjà activée.

Une fois l’opération effectuée, Freebox OS, le système d’exploitation permettant de gérer sa Freebox sur navigateur passe automatiquement dans la langue choisie. Une bonne nouvelle pour les ressortissants étrangers vivant dans l’hexagone et le signe que l’arrivée de la Freebox Pop se précise en Italie. Pour rappel, Iliad Italia lancera ses offres fixes avant l’été dans le pays.