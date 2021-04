Freebox OS va parler plusieurs langues et s’exporter

Freebox OS supportera bientôt deux nouvelles langues, l’anglais et l’italien.

Le système d’exploitation permettant de gérer sa Freebox et bien plus encore depuis son navigateur internet va s’exporter. En fouinant dans le firmware 4.3.0 de Freebox OS, le dénicheur TiinoX83 a repéré des évolutions à venir, à savoir des versions en italien et anglais de l’interface, de quoi d’abord contenter les ressortissants étrangers abonnés à une offre Freebox et vivant en France. Cette évolution laisse aussi penser que le lancement de la Freebox de l’autre côté des Alpes se précise.

Freebox OS supportera bientÒt 2 nouvelles langues, l’anglais 🇺🇸 et l’italien 🇮🇹 ! Trouver dans la version 4.3.0 final de Freebox OS, ainsi que l’API qui va avec (Au passage, Free Wifi disparaît complètement du menu Wi-Fi) pic.twitter.com/p7AiV9jPUG Tiino-X83 (@TiinoX83) April 20, 2021

Le groupe de Xavier Niel a annoncé le mois dernier que ses offres fixes serait lancées avant cet été en Italie. Et pour frapper fort, Iliad prévoit d’y lancer au moins la Freebox Pop. Son système d’exploitation Freebox OS sera donc aussi de la partie.