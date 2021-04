Un nouveau service de SVOD pour cinéphiles accessible sur les Freebox grâce à Amazon Prime

La plateforme Outbuster fait son entrée dans Amazon Channels.

Vous fuyez les blockbuster et préférez chercher votre pépite ? Vous pouvez dès à présent découvrir OutBuster, nouvelle plateforme intégrée à l’agrégateur Amazon Channels. Il suffit pour cela de se rendre sur Amazon Prime, puis dans l’onglet « chaînes » et vous vous verrez proposer cette plateforme assez unique.

En effet, Outbuster vous propose un large catalogue de films internationaux, en exclusivité et inédits, le tout pour 6,00€ mois. Vous pouvez dès à présent vous faire une idée de sa qualité grâce à un essai gratuit de 7 jours.

Vous pouvez notamment y découvrir plusieurs sélections thématiques : la catégorie « entre potes » vous proposera des films à regarder entre amis, « raison et sentiments » pour les indécrottables romantiques, les aventuriers pourront se jeter sur la catégorie « Palmés (ou presque)) et les amateurs de culture asiatique se dirigeront vers « complètement à l’est ».

La plateforme se définit elle même comme celle dédiée à « à tous ces films qui n’arrivent jamais dans vos salles pour de mauvaises raisons : des acteurs pas assez bankables, des scénars barrés ou trop originaux, des origines de production trop exotiques. Tous ces films découverts et adulés par les cinéphages du monde entier et qui pourtant n’ont pas encore trouvé de moyens légaux de diffusion. » « Notre programmation n’est dédiée qu’à l’inédit et l’exclusif. Vous ne trouverez donc que des films qui n’ont jamais été diffusés auparavant et que vous ne pourrez pas retrouver ailleurs. Notre critère de sélection principal est la recommandation sur les réseaux sociaux. Plus le film est bien noté et fait parler de lui au sein des communautés connectées, plus il a de chance de se retrouver sur OUTBUSTER. Enfin nous souhaitons être complémentaires des salles avec une offre davantage ouverte sur le monde. »

La plateforme n’est pas encore disponible sur les box, mais invite ses adeptes à la réclamer à Free, Orange, Bouygues et SFR. Pour rappel, Amazon Channels est inclus dans l’abonnement Amazon Prime. Les abonnés Freebox Delta bénéficient d’un abonnement Prime inclus dans leur offre, les autres abonnés Freebox peuvent souscrire à cette option pour 5.99€/mois.