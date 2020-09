France 2 : “Les comiques préférés des Français” un prime mettant à l’honneur 50 ans d’humour à la française en octobre

Laurence Boccolini sera aux commandes de cette soirée retraçant 50 ans d’histoire de l’humour française.

France 2 proposera le 10 octobre prochain, un prime time intitulé “Les Comiques préférés des Français : 50 ans d’humour” présenté par Laurence Boccolini depuis le Palais des Sports de Paris et produit par Carson Prod.

L’émission mettra à l’honneur les humoristes français les plus mythiques depuis les années 1970. Durant la soirée, l’animatrice arrivée sur France 2 depuis la rentrée accueillera de nombreux invités comme Anne Roumanoff, les Chevaliers du Fiel, Olivier de Benoist, Isabelle Vitari, Sandrine Alexis, Sandrine Sarroche, les Bodin’s, Michèle Laroque, Pierre Palmade, Roland Magdane, Valentin, Sellig, Tanguy Pastureau ou encore Jean-Marie Bigard.

Les invités se produiront sur scènes et évoqueront avec nostalgie les plus grands humoristes qui les ont inspirés en passant par Les Inconnus, Coluche, Muriel Robin et tant d’autres. Évidemment de vieux sketchs seront passés durant l’émission afin de leur rendre hommage.

Source : Puremedias