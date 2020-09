Canal+ Première, le nouveau rendez-vous cinéma avec 100% de contenus inédits

Canal+ inaugurera cette nouvelle case cinéma le 23 octobre prochain.

Une fois par mois Canal+ proposera désormais un film en prime time, mais pas n’importe quels films déjà vus ou revus. Ce rendez-vous cinéma vous proposera de découvrir des films 100% inédits sortis en salle très récemment. Pour le premier rendez- vous fixé au 23 octobre, Canal+ diffusera “Le Jardin Secret” un film familial avec Colin Firth et la jeune Dixie Egerickx par les producteurs d’Harry Potter et Paddington. Ce film est tiré du livre du même nom et écrit par Frances Hodgson Burnett une pionnière des romans pour enfants.

En novembre Canal+ annonce également deux autres films : RÉSISTANCE, l’histoire héroïque et méconnue du mime Marceau pendant la Seconde Guerre mondiale incarné par Jesse Eisenberg (THE SOCIAL NETWORK, VIVARIUM) et MISS RÉVOLUTION, comédie sociale britannique sur les dessous de l’élection de Miss Univers que Keira Knightley entend bien révolutionner.