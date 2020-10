M6 : Un automobiliste décède durant le tournage de la nouvelle saison de “Pekin Express”

Décidément le tournage de cette nouvelle saison se voit impacté par de nombreux événements, dans un premier temps la crise sanitaire qui a forcée à interrompre le tournage puis maintenant un accident causant le décès d’un automobiliste.

Après l’arrêt du tournage de la dernière saison de l’émission “Pekin Express” à cause de la crise sanitaire. Le tournage avait pu repartir il y a quelques jours en Turquie, mais un accident mortel est venu à nouveau le stopper.

Les autorités turques rapportent qu’un homme de 82 ans a perdu le contrôle de son véhicule puis est venu heurter deux autres voitures qui arrivées de front. La violence du choc a entrainé le décès de la personne âgée après son transport à l’hôpital. Parmi les véhicules percutés se trouvaient des candidats et des membres de l’équipe de production ainsi qu’une personne d’origine turque. Ces derniers ont été que légèrement blessés dans l’accident a par un des participants qui a du recevoir quelques points de suture et a passé quelques nuits à l’hôpital. Pour des raisons médicales, la production a décidé de les sortir du jeu et les a rapatriés en France en leur proposant un suivi psychologique. Le conducteur turc s’en est sorti indemne et n’a pas nécessité de soin.