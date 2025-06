Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : du positif pour les abonnés Freebox, de la gratuité, lancement d’une offre spéciale etc

Free a lancé sa nouvelle offre sur Veepee : la Freebox Révolution + forfait 5G illimité à 24,99€/mois durant 1 an. Plus d’infos…

Free met fin à sa série spéciale Freebox Révolution Light à 19,99€ et remet en place l’offre “Freebox Révolution Light” au tarif historique. Plus d’infos…

Free lance une petite mise à jour du player de la Freebox Révolution (1.3.51). Plus d’infos…

Free intègre gratuitement 6 nouveaux films cultes dans Oqee Ciné pour ses abonnés (Parole d’homme, Course contre la mort, Donnie Brasco, Taxi Driver, Mission, Marthe.). Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Amazon Prime : une avalanche de jeux et de licences cultes à récupérer sans frais cette semaine (Tomb Raider I–III Remastered, Saints Row 2, TOEM, Star Wars Rebellion, Saints Row IV: Re-Elected, FATE: Undiscovered Realms, Dark Envoy, Dungeon of the Endless – Definitive Edition). Plus d’infos…