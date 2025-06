Free Mobile applique une nouvelle loi et affiche désormais si votre smartphone est durable

Free Mobile adopte l’étiquette énergétique obligatoire pour les smartphones sur son site web.

À compter du 20 juin 2025, tous les vendeurs de smartphones, tablettes et téléphones mobiles dans l’Union européenne doivent désormais afficher une étiquette énergétique sur leurs produits. Free Mobile, l’un des principaux opérateurs français, annonce s’être mis en conformité avec cette réglementation : chaque smartphone de sa boutique en ligne est désormais accompagné de cette nouvelle signalétique.

Cette obligation, issue d’une directive européenne, vise à mieux informer les consommateurs sur la durabilité et la performance des appareils électroniques, à l’image des étiquettes déjà présentes sur les électroménagers. L’étiquette énergétique, standardisée à l’échelle européenne, attribue une note de A (excellente) à G (faible) selon plusieurs critères techniques :

L’autonomie de la batterie

Le nombre de cycles de recharge garantis

La résistance aux chocs

La réparabilité de l’appareil

Le niveau de protection contre l’eau et la poussière (indice IP)

À noter cependant, aucune réelle explication sur la signification de l’étiquette n’est proposée sur le site web. Un consommateur non averti pourra alors se poser la question d’à quoi elle correspond. De plus, les étiquettes ne sont présentes que sur la page dédiée à un smartphone unique, et non affichées sur la boutique globale.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox