Pornhub, RedTube, YouPorn sont de retour en France après une décision de justice

Après avoir cessé d’être accessibles sur le territoire français le 4 juin, les très populaires sites pornographiques font leur grand retour, et pas besoin de VPN cette fois.

Après avoir directement contesté les autorités françaises en arrêtant de proposer ses contenus en France, Aylo, maison mère de Pornhub, Redtube et YouPorn annonce son retour sur le territoire, tout en appelant à une réforme plus globale et cohérente des dispositifs de vérification de l’âge. Dans un communiqué affiché sur leurs sites web, qui sont de nouveau opérationnels, les trois plateforme défend une régulation plus efficace et respectueuse des droits des internautes.

Pornhub conteste la pertinence de l’arrêté ministériel du 26 février 2025, qui visait 17 sites pour adultes. Selon l’entreprise, cette approche reste trop ciblée, alors que des contenus similaires sont disponibles sur des centaines de milliers de sites. Le site estime que cette réglementation, en l’état, peine à protéger efficacement les mineurs et pose de sérieuses questions en matière de protection des données personnelles.

Le communiqué est désormais affiché à l’ouverture du site, avec un bouton pour continuer votre navigation tout en bas

La décision du tribunal administratif de Paris de suspendre l’exécution de l’arrêté, notamment pour des raisons de compatibilité avec le droit européen, est perçue par Pornhub comme une opportunité pour repenser le dispositif. La plateforme encourage les autorités à revoir leur stratégie en attendant l’avis de la Cour de justice de l’Union européenne. A noter cependant que la France entend bel et bien faire appel de la décision du tribunal administratif.

Une solution alternative : la vérification à la source

Dans sa déclaration, Pornhub promeut un système de vérification de l’âge directement intégré aux appareils numériques. Selon ce modèle, les smartphones, tablettes ou ordinateurs seraient par défaut configurés comme sécurisés pour les enfants, et seuls les adultes identifiés pourraient accéder aux contenus pour adultes.

La technologie permettant une telle sécurisation existerait déjà, assure la plateforme, qui appelle à une mobilisation politique et sociétale pour mettre en œuvre cette solution à l’échelle mondiale. Tout en réaffirmant son engagement à respecter la législation de son pays d’établissement, Pornhub milite pour une approche harmonisée entre les États. Le site se dit prêt à collaborer avec les gouvernements, la société civile et les acteurs de la tech afin de construire un cadre plus robuste, capable à la fois de protéger les mineurs et de garantir la vie privée des adultes.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox