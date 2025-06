Roaming : une nouvelle destination devrait être incluse dès 2026 dans vos forfaits mobile, l’Ukraine

La Commission européenne propose d’inclure l’Ukraine dans la zone d’itinérance de l’Union dès janvier 2026. Une mesure qui promet des appels, SMS et données sans surcoût pour les consommateurs européens et ukrainiens, et qui pourrait donc enrichir les offres des opérateurs.

C’est une annonce qui va directement impacter les utilisateurs de téléphonie mobile des deux côtés de la frontière. À partir de 2026, les Ukrainiens en déplacement dans l’UE et les Européens en déplacement en Ukraine devraient pouvoir utiliser leur forfait mobile comme à la maison : appels, SMS et internet mobile seront inclus dans les forfaits, sans frais supplémentaires, conformément aux règles de l’itinérance « aux tarifs nationaux » appliquées dans l’Union depuis 2017.

« Nous voulons que les citoyens ukrainiens puissent rester en contact avec leurs proches dans l’ensemble de l’UE, ainsi que dans leur pays d’origine. C’est pourquoi nous proposons que l’Ukraine rejoigne notre zone d’itinérance », a déclaré Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne.

Quels avantages pour les consommateurs et les forfaits ?

Cette intégration de l’Ukraine dans la zone d’itinérance facilitera avant tout la vie des Ukrainiens qui pourront utiliser leur numéro national dans les 27 pays de l’UE, en profitant des mêmes avantages qu’un abonné européen en itinérance, avec la même qualité de service.

Pour les consommateurs européens, les appels, SMS et données en Ukraine seront décomptés comme en France ou ailleurs en Europe, sans surcoût ni mauvaise surprise sur la facture. Les services d’urgence resteront accessibles gratuitement.

“Aujourd’hui, nous franchissons une étape clé vers l’adhésion de l’Ukraine à la zone d’itinérance de l’UE. Pour les Ukrainiens en Europe, maintenir le contact avec leur pays, leurs amis et leur famille peut constituer un bref moment de répit. Nous nous tenons aux côtés de l’Ukraine à chaque étape », a ajouté Henna Virkkunen, vice-présidente exécutive chargée de la souveraineté technologique.

Côté calendrier, l’accord en vigueur entre les opérateurs de télécommunications de l’UE et d’Ukraine sera prorogé jusqu’au 31 décembre 2025. “Les Européens et les Ukrainiens pourront ainsi continuer à bénéficier des avantages de la zone d’itinérance commune jusqu’à ce que l’Ukraine rejoigne effectivement la zone d’itinérance de l’UE”, annonce un communiqué de la Commission européenne, qui a indique par ailleurs avoir transmis au Conseil la proposition adoptée pour approbation. Selon cette proposition, l’Ukraine rejoindrait effectivement la zone d’«itinérance aux tarifs nationaux» de l’UE le 1er janvier 2026, “ce qui laissera le temps aux opérateurs européens et ukrainiens de mettre techniquement en œuvre les exigences correspondantes.”

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox