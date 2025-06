5G hybride : les opérateurs français sur la voie d’une connectivité spatiale millimétrique

CTO et TDF ont été retenus par le CNES, dans le cadre du volet spatial France 2030, pour développer un démonstrateur de 5G spatiale made in France, combinant satellites et réseaux terrestres. Un projet qui pourrait transformer l’accès au haut débit dans les zones mal couvertes.

“L’espace est la nouvelle frontière pour les opérateurs télécoms”, résume parfaitement Charles Delfieux, président de CTO. C’est désormais une certitude, la France entend jouer sa carte dans la course mondiale à la connectivité spatiale. Constellation Technologies & Operations (CTO), en partenariat avec TDF, a remporté un appel à projets stratégique visant à prouver la faisabilité d’un service 5G hybride terrestre-satellite. Cofinancé par l’État et des industriels, ce projet doit démontrer, via des satellites en orbite très basse (VLEO) et des stations d’ancrage sur le sol français, qu’une connectivité haut débit et faible latence peut être proposée dans des zones peu ou mal desservies par les réseaux classiques.

“Cette reconnaissance valide à la fois notre expertise et notre vision qui consiste à faire converger réseaux terrestres et spatiaux”, souligne Véronique Bonnet, directrice de programme chez CTO. De son côté,Jean-Louis Mounier , directeur général de la BU TowerCo chez TDF, estime : « Ce projet marque une étape clé pour TDF, qui affirme sa capacité à intégrer la dimension spatiale dans son offre d’infrastructures télécoms. En combinant notre expertise de terrain, notre ancrage territorial et notre savoir-faire technologique, nous contribuons activement à l’émergence d’une connectivité hybride, résiliente et souveraine, portée par des acteurs français. ». Dans le détail, le projet prévoit deux grandes étapes :

Juillet 2025 – avril 2026 : phase d’études et définition des spécifications techniques ainsi que des cas d’usage.

Avril 2026 – février 2028 : phase de réalisation et d’exploitation avec l’assemblage, le déploiement et l’exploitation en orbite de deux satellites prototypes 5G mmWave (5G millimétrique), en interaction avec trois stations d’ancrage (deux en métropole, une en Outre-mer).

Des opportunités majeures pour les opérateurs télécoms

Si la démonstration est concluante, les opérateurs français (Free, Orange, SFR, Bouygues Telecom) pourraient étendre leur couverture dans les zones blanches, proposer des offres hybrides terrestre-satellite, et renforcer la résilience de leurs réseaux face aux aléas. Le projet ambitionne aussi de réduire la dépendance aux solutions étrangères, en misant sur une technologie conçue et opérée en France.

