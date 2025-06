Canal+ lance une offre pour fêter le premier anniversaire de Ciné+ OCS

À l’occasion des un an du bouquet Ciné+ OCS, Canal+ propose une promotion : deux mois à tarif réduit pour attirer les cinéphiles et amateurs de séries, dans un contexte de forte concurrence des plateformes de streaming.

Un an après la fusion des chaînes cinéma de Canal+ et d’OCS, le bouquet Ciné+ OCS souffle sa première bougie avec une promotion qui pourrait intéressé les passionnés du septième art et des séries. Canal+ propose un abonnement mensuel en promotion à 6,49 € pendant les deux premiers mois, avant de revenir au tarif standard. L’offre est disponible en France métropolitaine du 19 juin au 3 juillet 2025, pour toute souscription via la boutique Canal+ et d’autres canaux habituels comme Molotov.

Ciné+ OCS rassemble les chaînes Ciné+ (Premier, Frisson, Émotion, Famiz, Club, Classic) et les chaînes OCS, avec un large éventail de films, des classiques aux nouveautés récentes, ainsi que des séries inédites, dont certaines disponibles en US+24. L’offre comprend deux connexions simultanées sur myCANAL, accessibles sur de nombreux équipements : PC, Mac, tablette, smartphone, Fire TV, PlayStation ou Xbox. L’abonnement est reconduit tacitement chaque mois, sauf résiliation au plus tard un jour avant son échéance.

