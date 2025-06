Face à la pression du contrôle d’âge, Pornhub, Redtube et YouPorn vont s’arrêter en France dès demain

La maison-mère à la tête des très populaires sites Pornhub, Youporn ou Redtube, annonce que leurs contenus ne seront plus accessibles en France à partir du 4 juin.

Coup de tonnerre pour les amateurs de X. Aylo, propriétaire des sites Pornhub, Youporn ou encore Redtube s’est exprimé aujourd’hui lors d’une conférence de presse pour annoncer une mesure radicale, en s’opposant frontalement à la législation française.

Cette dernière impose en effet la mise en place d’un véritable système de vérification de l’âge, et non plus d’un simple panneau “J’ai plus de 18 ans : Oui/Non” pour les plateformes diffusant du contenu pornographique. Et 17 géants avaient jusqu’au 6 juin pour se conformer à la règle.

“Aylo est très pro-vérification d’âge”, soutient Alex Kekesi, vice-président Marque et Communauté de Aylo, mais il considère la législation française “symbolique, inutile et dangereuse pour la vie privée”. Il affirme par ailleurs qu’un système de vérification d’âge en masse “n’a jamais été testée auparavant à cette échelle, et crée des risques de piratage et fuite de données : c’est à l’opposé de ce qu’on nous apprend, ne pas fournir nos données personnelles en ligne”.

Le groupe pousse à installer une vérification d’âge au niveau de l’appareil, plutôt que sur le site web, qui ne pourrait pas être contourné par un VPN, donc. A parti de demain, dans l’après midi, un message sera donc affiché sur les sites pour expliquer la position du groupe concernant la vérification d’âge.

Source : France Info

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox