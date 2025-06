Free Mobile veut aller jusqu’au bout avec Orange, une solution miracle pour retenir les abonnés volages ?… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Fuite de donnée : au moins, Free vous a prévenu !

n octobre dernier, l’opérateur a en effet été victime d’un piratage de grande ampleur, exposant les données de près de 15 millions d’abonnés Free et 5 millions d’IBAN. Si vous avez été ciblés par des arnaques visant les abonnés Free depuis, il est possible que cela ait été dû à cette fuite de données. Mais à présent, vous pouvez savoir si vos données ont bel et bien été exposées suite à cette fuite de données, grâce à un site web qui a fait de cela sa spécialité. La plateforme HaveIBeenPwned répertorie en effet toutes les fuites de données dans le monde et vient d’intégrer la base de données de Free à son catalogue. Ainsi, beaucoup ont pu confirmer ce qu’ils savaient déjà suite aux mails de leur opérateur: que leurs données avaient été exposés par la fuite. Mais au moins, Free avait prévenu, ce n’est pas le cas de tout le monde !

À quand la fin de l’itinérance ?

Free et Orange souhaitent une nouvelle prolongation de leur contrat d’itinérance, cette fois jusqu’à fin 2028. Un accord stratégique qui permet à Free d’utiliser le réseau 2G-3G d’Orange dans les zones où son propre réseau reste absent ou saturé. Si la 2G d’Orange doit s’arrêter fin 2026, sa 3G sera éteinte dans 3 ans. Mais pour quoi faire ? Les abonnés s’interrogent…

Des canaux directs pour des services de streaming sur la zapliste, pratique ou non ?

Depuis environ trois mois maintenant, les utilisateurs d’Oqee sur le player Pop, disponible notamment pour les abonnés Freebox Ultra, Pop et Delta, n’ont plus accès à YouTube et Prime Video sur des canaux dédiés. En effet, les deux services pouvaient auparavant être trouvés sur les canaux 137 et 131, mais ce n’est plus le cas. Face au questionnement des abonnés, l’assistance Oqee a apporté quelques éléments de réponse. Mais quelle est vraiment l’utilité d’avoir ce type de canaux ? Et bien, il semble que cela dépend des goûts, zen64 donne un très bon argument (en citant une très bonne émission 😉 ) !

Le prix fixe, la solution miracle pour retenir des abonnés ?

À quelques jours du mois de juin, Free relance son opération visant à fidéliser et faire plaisir à des abonnés Freebox Pop. L’opérateur informe actuellement par SMS les clients concernés qu’ils bénéficient d‘une remise de 5€/mois pendant 6 mois. Pour certains, ce prix serait un très bon juste milieu pour un prix final et fixe de la Pop, notamment pour éviter que des abonnés changent d’offres au bout d’un an. Qu’en pensez-vous ? Le prix fixe est-il une vraie garantie de limiter les changements d’opérateurs chaque année ?

Et si les plateformes de SVOD bousculaient Canal ?

Le Conseil d’état se voit suggérer de répondre aux attentes de Canal+ pour permettre un blocage plus rapide des sites de streaming illégaux, notamment dans le cadre du sport. Mais certains l’affirment : la vraie manière de s’assurer que les abonnés restent fidèles, c’est de baisser le prix des offres de la filiale de Vivendi. Peut être que l’incursion des plateformes SVOD dans les droits TV pourrait changer la donne ?

