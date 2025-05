Fuite massive de données chez Free : vous pouvez maintenant savoir si vous avez été touchés

La célèbre base de données HaveIBeenPwned intègre désormais la base de donnée volée à Free en octobre 2024.

Un évènement malheureux qui aura marqué l’année dernière pour l’opérateur de Xavier Niel. En octobre dernier, l’opérateur a en effet été victime d’un piratage de grande ampleur, exposant les données de près de 15 millions d’abonnés Free et 5 millions d’IBAN. Si vous avez été ciblés par des arnaques visant les abonnés Free depuis, il est possible que cela ait été dû à cette fuite de données.

Mais à présent, vous pouvez savoir si vos données ont bel et bien été exposées suite à cette fuite de données, grâce à un site web qui a fait de cela sa spécialité. La plateforme HaveIBeenPwned répertorie en effet toutes les fuites de données dans le monde et vient d’intégrer aujourd’hui la base de données de Free à son catalogue.

Ainsi, en saisissant votre adresse mail liée à votre abonnement Free sur le site web, vous pouvez savoir si vous avez été directement touché ou non par cette fuite de données, ou par une autre par ailleurs.

La plateforme affirme par ailleurs qu’avant l’intégration de la base de données, 59% des adresses et informations présentes étaient déjà saisies sur son site web. Il est important de souligner qu’un service tel que Have I Been Pwned est considéré comme illégal en France et dans l’Union européenne. La législation européenne interdit l’accès à des données compromises, même dans un objectif de vérification, comme le propose Have I Been Pwned. Ce type de consultation est assimilé à une diffusion non autorisée de données personnelles, ce qui est strictement interdit. La CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) rappelle que le traitement de données issues d’une fuite, sans le consentement explicite des personnes concernées, constitue une violation du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).

Merci à Bruno

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox