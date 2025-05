Free met à jour son ancienne appli Freebox historique qu’il ne devait plus toucher

L’ex-Freebox Compagnon a reçu récemment une nouvelle mise à jour sur Android. Il y a deux ans et demi, Free avait annoncé ne plus maintenir son application.

Ne jamais dire jamais quand il s’agit de mise à jour. Toujours disponible au téléchargement sur iOS et Android, l’ancienne application Freebox “n’est plus mise à jour” depuis plusieurs années. Bien que Free ait mis fin au support de l’application fin 2022, un correctif vient d’être déployé sur Android, probablement en réponse à un bug ou un souci technique spécifique. En effet, une nouvelle mise à jour de l’ancien Freebox Compagnon a été déployée le 5 mai. Les développeurs n’ont pas dévoilé la ou les corrections apportées.

Dans la description de la nouvelle version, un seul et même message est affiché : “Cette application reste disponible mais n’est plus mise à jour. Elle est remplacée par la nouvelle application officielle Freebox Connect, permettant notamment de diagnostiquer votre réseau Wi-Fi, de dépanner des appareils lents, de gérer vos répéteurs Wi-Fi et bien plus encore”.

En se rendant sur le Google Play et l’App Store, le logo de l’application est grisé 2 ans et demi avec pour nom “Freebox (ancienne app)”. Celle-ci n’évolue donc plus, Free se concentre sur Freebox Connect et Freebox Files et son application de gestion de compte “Free”. Freebox Home (gestion système alarme Freebox delta) n’est également plus mise à jour depuis plus d’un an.

L’application Freebox permettait de consulter l’état de votre Freebox, les courbes de débit et l’historique de connexion, le journal des appels reçus et passés sur votre ligne téléphonique Freebox, suivre et gérer les téléchargements lancés, copier les photos et vidéos de votre mobile sur le disque dur de votre Freebox Server, ou encore de configurer certains paramètres de votre Freebox Server et gérer les enregistrements programmés sur votre Freebox Player, mais aussi contrôler votre système d’alarme.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox