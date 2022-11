Free : l’application Freebox « reste mais ne sera plus mise à jour »

Free se concentre désormais sur ses nouvelles applications. L’ex-Freebox Compagnon n’évoluera plus.

Après avoir dépoussiéré en juin l’ex-Freebox Compagnon délaissée depuis décembre 2021, Free annonce aujourd’hui “laisser cette ancienne application Freebox disponible au téléchargement pour ses abonnés souhaitant conserver leurs habitudes”.

Néanmoins, celle-ci ne “sera plus mise à jour. Elle est remplacée par la nouvelle application officielle Freebox Connect, permettant notamment de diagnostiquer votre réseau Wi-Fi, de dépanner des appareils lents, de gérer vos répéteurs Wi-Fi et bien plus encore”, précise l’opérateur.

En se rendant à présent sur le Google Play et l’App Store, le logo de l’application est désormais grisé, son nom devenant “Freebox (ancienne app)”. Celle-ci n’évoluera donc plus, Free souhaite se concentrer sur ses nouvelles applications, “étudiées pour simplifier et optimiser l’utilisation des services Freebox”. Il s’agit de Freebox Connect, Freebox Home et Freebox Files. Récemment l’opérateur a également lancé sa première application de gestion de compte pour les abonnés fixe baptisée “Freebox- Espace Abonné”.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox