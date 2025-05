Oqee by Free : les canaux d’accès à Youtube et Prime Video ont été retirés et ne reviendront probablement pas

Depuis plusieurs mois, les canaux de Youtube et Prime Video sur Oqee ne sont plus accessibles sur le player Pop. L’assistance dédiée au service TV de Free donne quelques explications. Ce n’était pas un bug. Depuis environ trois mois maintenant, les utilisateurs d’Oqee sur le player Pop, disponible notamment pou les abonnés Freebox Ultra, Pop et Delta, n’ont plus accès à YouTube et Prime Video sur des canaux dédié. En effet, les deux services pouvaient auparavant être trouvés sur les canaux 137 et 131, mais ce n’est plus le cas. Face au questionnement des abonnés, l’assistance Oqee a apporté quelques éléments de réponse. “L’accès à l’application YouTube et Prime Vidéo ont effectivement été retirés du plan de service. Cependant, les applications restent disponibles depuis la page d’accueil Android, dans la section “Toutes les applications.” affirmait ainsi, il y a environ deux semaines, Gaëlle, modératrice officielle du site d’assistance Oqee. Puis, il y a quelques jours, elle a complété sa réponse sous un autre post. “À ce jour, le retour de cette fonctionnalité n’est pas prévu, et nous n’avons pas de calendrier concernant une éventuelle réintégration. Je comprends que ce changement puisse rendre la navigation moins fluide pour certains utilisateurs, et je fais bien remonter votre retour à nos équipes“, ainsi, inutile d’attendre un retour de ces chaînes dédiées sur Oqee. Il faudra en effet passer par le menu Android. Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox