Orange annonce offrir Deezer Premium à ses abonnés mobile et fixe

4 mois gratuits sur Deezer Premium et un tarif réduit sur Deezer Famille pour la Fête de la Musique, les abonnés d’Orange sont gâtés actuellement.

À l’occasion de la Fête de la Musique, Orange propose une série d’offres spéciales autour de Deezer, destinées à ses abonnés. L’opérateur permet de profiter de la musique sans limite avec 4 mois gratuits sur Deezer Premium, mais aussi une réduction sur Deezer Famille.

Deezer Premium : 4 mois offerts sous conditions

Du 19 au 29 juin 2025, les abonnés éligibles (offres internet + téléphone + TV, mobile Orange ou Open) peuvent bénéficier de 4 mois gratuits sur Deezer Premium. L’offre est sans engagement et réservée aux clients non abonnés à Deezer Premium ou Famille au cours des 12 derniers mois. La souscription doit se faire via l’écran TV Orange ou orange.fr. À l’issue de la période gratuite, l’abonnement passe au tarif habituel de 11,99 €/mois, sauf résiliation. Cette offre permet de profiter d’une qualité sonore HiFi, du mode hors connexion, ou encore de la traduction des paroles.

Deezer Famille : un prix réduit pendant 6 mois

Parallèlement, Orange propose une offre Deezer Famille à 8,99 €/mois pendant 6 mois, avant un retour au tarif standard de 19,99 €/mois. Là encore, l’abonnement est sans engagement et permet de partager l’accès musical avec plusieurs membres d’un même foyer. “Avec Deezer Famille, c’est 13 appareils différents qui peuvent être associés aux six profils Deezer Famille. Et chacun peut écouter sa musique sur un appareil sans que la musique de personne ne soit coupée”, indique Orange.

