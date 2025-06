Abonnés Freebox et Amazon Prime : une avalanche de jeux et de licences cultes à récupérer sans frais cette semaine

Entre Tomb Raider, Saints Row, Star Wars… Il y a du choix dans cette nouvelle sélection Prime Gaming.

Comme chaque semaine, le géant américain étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Amazon Prime. Prime Gaming ajoute 8 titres à son offre, avec des licences cultes. Ces derniers sont disponibles pour une durée d’au moins 33 jours à compter d’aujourd’hui mais une fois récupérés, vous pourrez y jouer même après cette période. Comme d’habitude, les jeux intégrés à l’offre les semaines précédentes restent encore disponibles également. Pour rappel, Prime Gaming est inclus pour les abonnés Freebox Delta et Ultra et disponible en option pour tous les autres abonnés avec l’abonnement Amazon Prime pour 6.99€/mois.

Revivez les débuts de l’aventurière emblématique Lara Croft dans Tomb Raider I–III Remastered, une compilation modernisée des trois premiers opus de la saga. Parcourez des temples oubliés, déjouez des pièges antiques et affrontez des ennemis redoutables dans cette version remise au goût du jour avec des graphismes améliorés et une jouabilité affinée.



Dans Saints Row 2, vous incarnez un membre des 3rd Street Saints qui se réveille après cinq ans de coma pour découvrir que la ville de Stilwater a changé et que son gang a été dissous. C’est à vous de reprendre le contrôle de la ville dans un monde ouvert déjanté, mêlant action explosive et humour noir.

TOEM est un jeu d’aventure relaxant en noir et blanc dans lequel vous partez en quête d’un phénomène magique à travers l’objectif de votre appareil photo. Explorez un monde plein de charme, aidez des personnages hauts en couleur et collectionnez des souvenirs visuels dans ce voyage contemplatif.



Star Wars Rebellion vous plonge au cœur du conflit galactique opposant l’Empire à l’Alliance Rebelle. En tant que stratège, vous prenez les rênes de l’une des deux factions, gérez vos ressources, développez des technologies et tentez de conquérir ou libérer la galaxie dans ce jeu de stratégie spatial complexe.

Dans Saints Row IV: Re-Elected, vous incarnez le président des États-Unis… doté de super-pouvoirs. Dans un monde virtuel contrôlé par des aliens, vous devez libérer l’humanité en semant le chaos avec style et absurdité dans cette suite explosive et déjantée de la série Saints Row.

FATE: Undiscovered Realms vous plonge dans un monde fantastique où vous partez explorer des donjons infinis peuplés de créatures mystiques. Personnalisez votre héros, domptez des familiers et découvrez des objets légendaires dans ce RPG d’action aux mécaniques classiques mais addictives.

Dark Envoy est un RPG tactique où vous incarnez deux jeunes aventuriers issus d’un monde en guerre mêlant magie et technologie. En explorant des ruines oubliées et en affrontant des factions ennemies, vos choix stratégiques et moraux auront un impact durable sur l’univers et son destin.

Pour récupérer ces jeux, il faudra posséder un compte GOG, dont vous pouvez télécharger le launcher ici. Une fois votre compte créé, récupérez le code du jeu sur votre page Prime Gaming puis rendez-vous sur GOG, dans la section bibliothèque et cliquez sur le “+”. Sélectionnez “Utiliser le code GOG” et collez votre code, vous pourrez ensuite l’installer.

Dungeon of the Endless – Definitive Edition est un mélange original de rogue-like et de tower defense où vous devez guider des survivants à travers des niveaux générés aléatoirement. Protégez votre générateur d’énergie tout en explorant un mystérieux donjon alien rempli de dangers et de trésors.



Pour y accéder, il faudra télécharger Amazon Games, disponible en cliquant sur ce lien, il suffit ensuite de vous connecter avec vos identifiants Amazon Prime. Vous retrouverez ainsi, sur une même interface, vos jeux gratuits à récupérer et la possibilité de les installer. Il faudra ensuite cliquer sur “installer” et une fois la procédure terminée, vous pouvez jouer à votre jeu.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox