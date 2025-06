La filiale cloud d’Iliad annonce une nouvelle acquisition pour booster ses solutions en IA

Scaleway s’empare de Saagie pour renforcer son offre souveraine en cloud, data et IA.

Le fournisseur européen de services cloud d’Iliad, Scaleway annonce aujourd’hui l’acquisition de Saagie, plateforme française de DataOps. Ce rapprochement stratégique vise à accélérer la construction d’un environnement souverain réunissant cloud, données et intelligence artificielle.

Déjà reconnue par Gartner comme l’une des plateformes DataOps les plus avancées, Saagie propose une orchestration complète des workflows de données – de l’ingestion au traitement, jusqu’au machine learning et à la visualisation. Sa mission : simplifier et automatiser l’ensemble du parcours que suivent les données au sein des organisations, de leur collecte jusqu’à leur exploitation via des outils d’analyse ou d’intelligence artificielle. Concrètement, Saagie agit comme une plateforme d’orchestration qui connecte et coordonne tous les outils nécessaires à un projet data : ingestion, stockage, traitement, machine learning, visualisation… Elle permet ainsi aux entreprises de gagner en efficacité et en fiabilité, en éliminant les silos et les manipulations manuelles souvent sources d’erreurs. Sa solution est aujourd’hui utilisée par de nombreux grands comptes et institutions publiques.

« Il n’y a pas d’IA fiable sans des données de confiance, bien gouvernées », déclare Damien Lucas, Directeur Général de Scaleway. « Pour accompagner l’adoption de l’IA en Europe, nous devons proposer une offre PaaS data à la pointe. Saagie nous apporte cette expertise.», explique-t-il.

Une plateforme unifiée pour la donnée et l’intelligence artificielle

En intégrant Saagie, Scaleway entend offrir une solution cloud plus complète, adaptée aux besoins des entreprises en matière de gestion de données à grande échelle, d’analytique en temps réel, d’industrie 4.0 et d’IA générative. Les produits de Saagie seront prochainement disponibles dans l’ensemble des zones cloud européennes opérées par Scaleway, dont Paris, Amsterdam, Varsovie, ainsi que les futures régions Milan et Stockholm.

L’opération marque aussi une nouvelle étape dans le développement territorial de Scaleway, qui ouvre un bureau à Rouen, siège historique de Saagie. Cette implantation régionale s’ajoute à celles déjà lancées à Lyon, Rennes, Toulouse et Bordeaux, complétant un maillage national aux côtés des bureaux de Paris et Lille.

Entre partenariats structurants et expansion européenne, la filiale cloud du groupe Iliad, affirme ses ambitions face aux géants du numérique. L’entreprise a multiplié les annonces stratégiques lors du salon VivaTech 2025: intégration à l’écosystème NVIDIA DGX Cloud Lepton, et signature d’un partenariat inédit avec le CNRS et GENCI pour rapprocher supercalculateurs publics et infrastructures privées autour d’une IA plus durable et souveraine. En parallèle, Scaleway étend son empreinte commerciale en Italie et en Suède, capitalisant sur la présence du groupe Iliad pour se poser en alternative européenne crédible aux hyperscalers américains et chinois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox