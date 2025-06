Scaleway (Iliad) à l’heure des grandes annonces pour devenir le “champion technologique de la souveraineté numérique en Europe”

Entre partenariats stratégiques et expansion internationale, la filiale cloud d’Iliad renforce ses ambitions face aux géants mondiaux.

Dans un contexte de tensions géopolitiques et de préoccupations croissantes sur la maîtrise des données, Scaleway se positionne un peu plus comme un acteur stratégique de la nouvelle souveraineté numérique européenne. Présente à VivaTech 2025, la filiale cloud du groupe Iliad, a multiplié les annonces majeures pour affirmer sa position de leader européen du cloud souverain. À travers des partenariats structurants avec des acteurs publics français comme France Télévisions et un déploiement renforcé en Europe, l’entreprise veut se poser en alternative crédible aux hyperscalers américains et chinois.

Tout pour une IA souveraine

Scaleway, le CNRS et GENCI (Grand Équipement National de Calcul Intensif) ont signé un partenariat stratégique destiné à créer un continuum public-privé unique en Europe dans le domaine de l’intelligence artificielle. L’objectif : rapprocher le monde de la recherche publique, doté de supercalculateurs comme Jean Zay (IDRIS), et les infrastructures cloud privées, à travers trois axes clés :

Interopérabilité : permettre aux chercheurs et entrepreneurs de basculer sans contrainte entre supercalculateurs publics et clusters IA de Scaleway.

Débordement : utiliser les ressources GPU privées de Scaleway lorsque les infrastructures publiques sont saturées, avec des règles de gouvernance partagée.

Recherche : création d’un laboratoire commun pour optimiser les charges de calcul IA et réduire leur empreinte carbone.

Ce partenariat s’inscrit dans la lignée du programme AI Factory France et de la stratégie européenne visant à bâtir un écosystème d’IA décentralisé et souverain.

Une expansion commerciale en Europe

Scaleway a également annoncé l’ouverture imminente de ses activités en Italie et en Suède, deux pays où le groupe Iliad est déjà implanté via ses filiales télécoms iliad et Tele2. Cette expansion s’inscrit dans la continuité du déploiement en Pologne, où Scaleway propose ses solutions cloud via Play Business Solutions, marque B2B de l’opérateur local du groupe Iliad.

En s’appuyant sur la présence commerciale et les infrastructures du groupe mère, Scaleway entend renforcer sa visibilité sur le marché européen, en particulier auprès des entreprises et institutions en quête d’alternatives souveraines.

Intégration à la plateforme NVIDIA DGX Cloud Lepton

Autre annonce d’envergure : Scaleway va intégrer ses clusters IA à DGX Cloud Lepton, la plateforme mondiale lancée par NVIDIA pour mettre à disposition ses GPU à travers un réseau de partenaires. Les utilisateurs européens pourront ainsi entraîner et déployer leurs modèles d’IA dans l’environnement NVIDIA, tout en s’appuyant sur des ressources de calcul hébergées localement par Scaleway. Il s’agit là d’un compromis stratégique entre performance technologique et souveraineté géographique.

« Ces annonces marquent un tournant pour Scaleway », a affirmé Damien Lucas, Directeur Général de la société. « En unissant nos forces avec des acteurs-clés comme France Télévisions, GENCI et le CNRS, nous affirmons notre volonté de construire un cloud européen de confiance. Notre expansion en Italie et en Suède n’est qu’une étape : nous avons l’ambition claire de devenir le champion technologique de la souveraineté numérique en Europe. »

Dans un contexte de tensions géopolitiques et de préoccupations croissantes sur la maîtrise des données, Scaleway se positionne plus que jamais comme un acteur stratégique de la nouvelle souveraineté numérique européenne.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox