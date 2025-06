La filiale cloud d’Iliad signe un accord important avec France Télévisions pour stocker et traiter les données de ses programmes et du streaming

Un partenariat stratégique pour développer une alternative européenne aux géants du cloud dans le secteur audiovisuel.

France Télévisions et Scaleway, filiale cloud du groupe Iliad, ont officialisé ce jeudi, à l’occasion du salon VivaTech 2025, un partenariat d’envergure. L’objectif : construire une infrastructure cloud souveraine, sécurisée et adaptée aux besoins spécifiques de l’audiovisuel public. Ce rapprochement doit marquer une avancée importante dans la quête européenne d’autonomie technologique.

Une collaboration structurante pour le secteur

Ce partenariat repose sur deux piliers : l’adoption des services cloud de Scaleway par France Télévisions pour le stockage et le traitement des données liées à ses programmes (fiction, divertissement, magazines…), ainsi que le co-développement d’outils pour héberger des services de streaming performants sur l’infrastructure du fournisseur français.

Il s’agit de l’un des premiers projets structurants entre un acteur public de référence et un fournisseur européen, dans un secteur jusqu’ici dominé par les hyperscalers américains. Ce rapprochement vise à faire émerger une solution alternative fondée sur des standards ouverts, une gouvernance technique conjointe et un hébergement exclusivement basé en France.

“Les outils développés s’appuieront sur les technologies cloud natives et open source de Scaleway, et permettront de traiter et diffuser des contenus audiovisuels (vidéos, IA, sous-titrage…) de manière fluide et évolutive, tout en assurant que l’intégralité des données reste hébergée en France”, annoncent les deux acteurs.

La plateforme co-développée intégrera des technologies cloud natives et open source afin de répondre aux enjeux modernes du streaming et du traitement de contenus :

traitement vidéo à grande échelle,

sous-titrage automatisé,

enrichissement des contenus via l’intelligence artificielle,

résilience face aux pics d’audience.

Ces outils permettront à France Télévisions de moderniser sa chaîne de production et de diffusion tout en conservant une maîtrise totale sur les données, dans un contexte de forte sensibilisation aux enjeux de souveraineté numérique.

Ce partenariat répond directement à la volonté de bâtir une infrastructure critique indépendante à l’échelle de l’Union européenne. « En s’associant à un acteur français de l’innovation, France Télévisions renforce également son engagement en faveur de la souveraineté technologique, qui constitue aujourd’hui une priorité stratégique de notre groupe », a souligné Delphine Ernotte Cunci, présidente de France Télévisions.

