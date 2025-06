Fibre : 92 % des foyers français sont désormais raccordables, mais le rythme ralentit selon l’Arcep

L’Arcep vient de publier son rapport sur le marché des services fixes à haut et très haut débit pour le 1er trimestre 2025. La couverture fibre continue de progresser en France, mais à un rythme plus lent. On fait le point.

Le déploiement de la fibre optique en France atteint un nouveau palier : au 31 mars 2025, 92 % des logements et locaux professionnels peuvent être raccordés, soit 41,1 millions sur les 44,8 millions recensés. Il reste cependant 3,7 millions de locaux à connecter, principalement situés dans les zones rurales ou moins denses.

Au premier trimestre 2025, 500 000 nouveaux locaux ont été rendus raccordables, mais le rythme est en baisse de 27 % par rapport à la même période en 2024. C’est une tendance à surveiller, surtout à l’heure où les réseaux cuivre sont progressivement arrêtés.

Evolution des raccordements au 1er trimestre et travail encore à réaliser

Zones RIP (zones peu denses financées par les collectivités) : 300 000 nouveaux raccordements, mais 1,8 million de locaux restent à couvrir .

Zones moins denses d’initiative privée : 130 000 nouveaux raccordements, 1,3 million encore à faire .

Zones AMEL (engagements locaux) : 20 000 locaux rendus raccordables, 160 000 restent à raccorder .

Zones très denses : 50 000 nouveaux raccordements, avec encore 470 000 locaux à équiper.

Enfin l’Arcep rappelle qu’elle contrôle les engagements de déploiement des opérateurs dans les zones AMII (engagements Orange et SFR) et AMEL et à ce jour :

Orange a raccordé 93 % des locaux prévus dans ses zones.

SFR atteint 97 % de couverture dans les siennes.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox