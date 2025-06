Abonnés Freebox et Amazon Prime : marre du train-train quotidien ? Égayez le, seul ou entre amis, avec deux nouveaux jeux à récupérer

Death Squared est un jeu de réflexion coopératif pour 1, 2 ou 4 joueurs, qu’il est préférable de jouer avec des proches qui n’ont pas peur de se disputer pour le bien de tous. Prouvez vos compétences en matière de travail d’équipe en résolvant des énigmes ensemble ou en mourant en essayant de le faire ! Chaque joueur doit guider un robot vers une case de couleur précise, mais le chemin est semé d’embûches et de pièges mortels. Les équipes de joueurs devront faire preuve d’observation et de communication pour se maintenir en vie et découvrir une solution ensemble. Terminez la campagne principale à un ou deux joueurs, puis lancez-vous dans le mode quatre joueurs pour une ultime épreuve de travail d’équipe ! Pour ceux qui en veulent toujours plus, rendez-vous dans le « Vault » pour découvrir des expériences supplémentaires réservées aux plus courageux.