Face à la concurrence, Red by SFR baisse le prix de son offre 2 Gbit/s

RED by SFR réduit le prix de son option Débit Plus et propose la fibre 2 Gb/s avec WiFi 6 à 24,99€/mois.

Ce matin, RED by SFR a annoncé une baisse de prix sur son option Débit Plus, qui passe de 7€ à 5€ par mois. Cette réduction permet à l’opérateur de proposer une box fibre à 2 Gb/s, accompagnée du WiFi 6, pour un total de 24,99€/mois. Une évolution qui place RED en concurrence directe avec plusieurs offres du marché, telles que la Freebox Pop, la Boîte Sosh ou la B&You Pure Fibre.

Jusqu’à présent, RED by SFR se démarquait par un tarif d’entrée attractif de 19,99€/mois. Toutefois, face aux offres concurrentes qui misent sur des performances accrues, l’opérateur revoit sa copie. Désormais, l’option Débit Plus est proposée à 5€/mois, au lieu de 7€, permettant un débit descendant jusqu’à 2 Gb/s et un accès au WiFi 6, plus rapide et plus stable que le WiFi 5. L’option et l’offre ne changent pas pour autant, la TV est toujours limitée à 35 chaînes via une application mobile, et il faut payer 5€ de plus pour un décodeur et 100 chaînes.

Avec son offre fibre à 2 Gb/s pour 24,99 €/mois, RED by SFR se place en concurrence directe pour plusieurs offres : la Freebox Pop à 23,99 €/mois (5 Gb/s, WiFi 7), la Boîte Sosh à 24,99 €/mois (2 Gb/s, WiFi 7) et la B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois (8 Gb/s, WiFi 7). Bien que RED n’opte pas encore pour le WiFi 7 ni les débits extrêmes, la gratuité des frais d’activation peut cependant pencher dans la balance lors de la décision. L’opérateur a également multiplié ces derniers mois les baisses de prix sur son offre d’origine (WiFi 5, 1 Gbit/s), qui est passée depuis peu à 19.99€/mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox