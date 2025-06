Dès le 20 juin, une nouvelle loi entre en vigueur pour les fabricants de smartphones et c’est une bonne chose pour vous

Une nouvelle étiquette va être imposée sur les emballages des smartphones pour pousser un achat plus responsable.

À partir du 20 juin 2025, une nouvelle réglementation de l’Union européenne impose un étiquetage énergétique sur tous les smartphones, téléphones mobiles et tablettes vendus dans les pays membres. Inspirée des étiquettes déjà présentes sur les appareils électroménagers, cette initiative vise à mieux informer les consommateurs et à encourager l’achat de produits durables.

Ce nouvel étiquetage comprendra plusieurs critères classés de A (meilleure performance) à G (performance faible). Les principaux indicateurs évalués incluent :

L’autonomie de la batterie

Le nombre de cycles de recharge garantis

La résistance aux chocs

La réparabilité

Le niveau de protection contre l’eau et la poussière (indice IP)

Un QR code accompagnera cette étiquette, renvoyant vers la base de données européenne EPREL, où l’on pourra consulter les caractéristiques techniques détaillées de chaque modèle.

Jusqu’ici épargné par ce type d’affichage, le secteur de la high-tech va devoir s’adapter à ces exigences déjà en vigueur pour les téléviseurs, réfrigérateurs ou lave-linge. Cette évolution devrait permettre aux consommateurs de faire des choix plus éclairés en matière de durabilité et de performance énergétique.

Des exigences de conception renforcées

Ce changement d’étiquetage s’accompagne d’un règlement d’écoconception, adopté simultanément. Il fixe des obligations précises aux fabricants afin d’augmenter la durée de vie des appareils et d’en faciliter la réparation. Parmi les mesures clés :

Une batterie capable d’endurer au moins 800 cycles de charge sans perdre plus de 20 % de sa capacité

Une résistance minimum aux chutes, à l’humidité et à la poussière

La disponibilité des pièces détachées pendant 7 ans, avec des délais de livraison limités à 5 à 10 jours

Des mises à jour de sécurité et de système fournies pendant au moins 5 ans après la fin de commercialisation

Un accès équitable aux outils, logiciels et micrologiciels pour les réparateurs indépendants

L’objectif est clair : rendre la réparation plus simple et allonger la durée de vie des appareils, en luttant contre l’obsolescence programmée. En imposant plus de transparence et de durabilité, l’Union européenne espère modifier les comportements d’achat. Les critères de réparabilité ou de robustesse pourraient progressivement prendre le pas sur la simple recherche de performance ou de design.

Des marques comme Fairphone ou Nokia, déjà engagées sur le terrain de la durabilité, pourraient bénéficier de cet encadrement renforcé. D’autres devront adapter leurs pratiques pour rester compétitives. Les règlements européens UE 2023/1669 (étiquetage) et UE 2023/1670 (écoconception), adoptés en août 2023, entreront en application à partir du 20 juin 2025 pour tous les appareils neufs commercialisés dans l’UE.

Ils ne concerneront pas les modèles déjà sur le marché ni certains appareils hybrides, comme les ordinateurs à clavier détachable ou les dispositifs à écran flexible. Les smartphones reconditionnés pourraient également être concernés ultérieurement, si une réglementation spécifique est mise en place. À terme, cette étiquette pourrait devenir un critère d’achat aussi naturel que celui déjà utilisé pour les équipements électroménagers, en apportant davantage de clarté et de confiance aux consommateurs.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox