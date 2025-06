Amazon offre 4 mois à son service de streaming sans pub

On le connait peut-être un peu moins pour cela, mais le géant américain dispose d’un service de streaming musical, avec un abonnement premium.

De quoi vibrer tout l’été, avec plus de 100 millions de titres sans publicité et à la demande, des podcasts, plus de 850 000 livres audio… Gratuitement pendant 4 mois. Amazon Music Unlimited est actuellement en promotion jusqu’au 14 juillet prochain, avec une offre résolument alléchante.

Vous pouvez en effet profiter des 4 mois d’essais en vous inscrivant avant la fin de la période promotionnelle, il suffit pour cela d’avoir un compte Amazon, sans forcément d’abonnement Prime. L’offre est bien sûre réservée aux nouveaux abonnés et sans engagement, vous pouvez ainsi annuler l’abonnement à tout moment. Si vous décidez de conserver cette offre, l’abonnement sera renouvelé au bout de 4 mois et vous serez facturé 10.99€/mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox