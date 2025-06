Quatre chaînes TV vont s’arrêter sur la TNT et les Freebox, Livebox, Bbox et Box de SFR

La fin de diffusion de ViàOccitanie pour juillet 2025.

La chaîne de télévision locale ViàOccitanie mettra fin à sa diffusion sur la TNT locale et sur les box fin juillet 2025, ainsi qu’à celles de ses versions alternatives (ViàOccitanie Pays Gardois, ViàOccitanie Montpellier, ViàOccitanie Pays Catalan et ViàOccitanie Toulouse). Rachetée en 2021 par La Dépêche du Midi, elle n’a jamais réussi à surmonter ses difficultés économiques. La baisse du soutien financier de la région Occitanie, passé de 975 000 € à 475 000 € en un an, a accéléré la décision.

Présente à Toulouse, Montpellier, Nîmes et Perpignan, ViàOccitanie employait encore 18 personnes en CDI ; seuls six salariés seront maintenus pour produire des vidéos pour des clients externes. La rédaction disparaît. L’arrêt final devrait intervenir aux alentours du 21 juillet.

Créée en 2009 sous le nom de TéléMiroir, puis TV Sud, la chaîne proposait 4 heures de programmes frais quotidiens, mêlant actualité, documentaires régionaux et retransmissions sportives. Malgré une audience fidèle estimée à 52 800 spectateurs par jour, elle n’a pas su trouver un modèle économique durable. Aucun repreneur n’est en vue. La fin de ViàOccitanie illustre les difficultés croissantes des médias locaux à survivre face aux contraintes budgétaires et à la concentration des groupes audiovisuels.

Source : France 3

