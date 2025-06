Free met fin à sa série spéciale Freebox Révolution Light à 19,99€ et remet en place l’offre “Freebox Révolution Light” au tarif historique

C’est fini pour la Freebox Révolution Light avec 10€/mois de promotion la première année.

En novembre dernier Free lançait une offre plutôt intéressante à savoir la “série spéciale Freebox Révolution Light” proposant la Freebox Révolution Light à 19.99€/mois pendant un an, au lieu de 29,99€/mois. Mais cette offre vient de prendre fin et c’est de nouveau l’offre “Freebox Révolution Light” classique qui est disponible.

Le contenu ne change pas, avec 1 Gbit/s en download et 900 Mbit/s en upload, l’accès à 260 chaînes de télévision et le Player Révolution et ses multiples fonctionnalités ainsi que Famille by Canal inclus, dans la limite des stocks disponibles. La différence est donc que cette offre ne bénéficie pas du tarif préférentiel à 19,99€/mois la première année, et est donc de 29,99€/mois durant la durée de l’abonnement, soit le tarif historique de la Freebox lancée en 2003.

