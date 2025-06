Bouygues Telecom lance une nouvelle offre 100% eSIM pensée pour les voyageurs

B&YOU dévoile une offre estivale inédite avec « Summer Edition », un forfait mobile 100 % eSIM à 14,99 € par mois.

À l’approche de la période estivale, B&YOU, la marque digitale de Bouygues Telecom, annonce le lancement de « Summer Edition », un nouveau forfait mobile entièrement dématérialisé. Une opération qu’il avait déjà lancée en 2023. Annoncée ce 23 juin 2025, cette offre sans engagement s’appuie exclusivement sur la technologie eSIM et se positionne comme une solution flexible pour les voyageurs réguliers.

Proposé au tarif de 14,99 € par mois, le forfait inclut 150 Go de data, dont 40 Go utilisables à l’international dans plus de 110 destinations. Il couvre un large éventail de pays répartis sur cinq continents, notamment en Europe (Suisse, Monténégro, Serbie), en Afrique (Maroc, Algérie, Tunisie, Sénégal), en Amérique (États-Unis, Canada, Mexique, Brésil), en Asie (Inde, Japon, Malaisie) ou encore en Océanie (Australie, Nouvelle-Zélande). Notons par ailleurs que si l’activation coûte 1€, le forfait est aussi concerné par les frais de résiliation à 5€ instaurés depuis quelque temps chez Bouygues. L’offre reste sans engagement, mais il faudra donc compter sur 5€ supplémentaires pour la quitter, ou alors changer pour un opérateur qui les rembourse.

Une offre qui marche clairement sur les plates-bandes du forfait Free à 19.99€/mois pour ce qui est de la clientèle qui cherche avant tout de la data à l’étranger : avec légèrement plus de data à l’international et autant de destination, pour un prix plus bas, le forfait est en effet assez alléchant. Ce n’est pas le premier opérateur à lancer une opération destinée aux vacanciers : Sosh a pour sa part lui aussi enrichi ses forfaits avec un “Boost Vacances” pour plus de data à l’étranger avec des enveloppes à 40 et 50 Go en UE et DOM . Il reste cependant intéressant de remarquer qu’à l’heure où nous écrivons ces lignes, Bouygues Telecom propose toujours un forfait avec déjà 30 Go de data en UE et DOM (et 200 Go en France) pour 9.99€/mois. Si vous n’avez pas l’intention de partir en dehors de l’UE, il convient donc de bien estimer vos besoins en data.

Avec une adoption progressive de la technologie eSIM par les fabricants – près de 60 % des smartphones seraient compatibles en 2025 selon certaines estimations – l’opérateur mise sur une offre 100 % numérique, sans carte physique, téléchargeable instantanément. B&YOU indique que cette évolution suit une tendance déjà visible parmi ses utilisateurs, dont une part croissante a opté pour la eSIM.

