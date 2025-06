Fermeture du réseau cuivre : Orange dévoile une nouvelle vague de plus de 10 000 communes concernées

Orange poursuit le démantèlement progressif de son réseau cuivre. Plus de 10 000 communes ont été pré-sélectionnées pour rejoindre le cinquième lot de fermeture de l’ADSL, avec une extinction technique prévue à l’horizon 2028.

La transition vers la fibre optique progresse en France. Orange, en charge du démantèlement du réseau cuivre, a annoncé le 20 juin la liste des communes pré-sélectionnées pour intégrer le cinquième lot du programme national de fermeture de l’ADSL.

Baptisé « lot 5 », ce nouveau palier concerne plus de 10,5 millions de locaux répartis dans 10 487 communes à travers le pays. Selon le calendrier établi, la fermeture technique du réseau cuivre dans ces zones est prévue pour novembre 2028. À cette échéance, 21,2 millions de lignes auront été définitivement arrêtées, représentant environ la moitié du parc national.

À ce stade, il s’agit d’une pré-sélection : la liste définitive des communes concernées sera confirmée en novembre 2025. Cette validation interviendra après une phase de concertation et l’analyse de plusieurs critères, dont l’avancée des déploiements FTTH. Orange annoncera alors les communes retenues ainsi que les dates précises de fermeture pour chacune d’entre elles.

La fermeture du réseau cuivre marque une étape importante dans la modernisation des infrastructures télécoms en France. Pour les particuliers comme pour les entreprises, la fibre promet un accès à internet plus rapide, plus stable, et mieux adapté aux usages numériques actuels. À l’horizon 2030, le réseau cuivre devrait être totalement remplacé par un réseau fibre généralisé sur l’ensemble du territoire.

Vous pouvez retrouver la liste des communes directement en téléchargeant le document via ce lien.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox