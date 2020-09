TF1 : Jean-Pierre Pernaut, figure emblématique du “13 Heures” va céder sa place à la présentation

À la tête du “13 Heures” depuis 32 ans, Jean-Pierre Pernaut va céder sa place d’ici la fin de l’année.

Hormis la présentation du JT de la mi-journée sur TF1, cela fait 45 ans que Jean-Pierre Pernaut travaille pour TF1. Grâce à lui et sa rédaction, le JT de “13 Heures” est devenu un rendez-vous incontournable des Français avec en moyenne 40% de PDA chaque jour. Le présentateur star a annoncé sur Twitter :”J’ai décidé de changer de rythme”. Un post commenté par Thierry Thuillier, directeur de l’information chez TF1 : “Il nous donne à nouveau l’exemple en décidant de quitter la présentation du 13h alors qu’il est au sommet de sa popularité. Je me réjouis que notre collaboration se poursuive et que l’information de TF1 puisse compter sur (son) talent et (son) énergie”.

Pour autant le pionnier de la Une, ne va pas prendre une retraite totale, et va poursuivre sa collaboration avec le groupe TF1 en animant de grands événements et en présentant des émissions comme “SOS village” ou “Les plus beaux marchés”. Pourt l’heure le mystère reste entier concernant le nom de son successeur.