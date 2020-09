M6 : L’affaire Xavier Dupont de Ligonnès au coeur de la série “Un homme extraordinaire” à retrouver dès ce soir

C’est l’une des affaires les plus mystérieuses de la justice française et de cette dernière décennie. L’affaire Xavier Dupont de Ligonnès a inspiré la série “Un Homme ordinaire” pour M6.

Un père de famille suspecté d’avoir tué sa famille entière avant de disparaître totalement depuis 2011. La série s’inspire librement de ce fait divers afin de proposer 4 épisodes de 52 minutes. Arnaud Ducret incarnera Christophe de Salin, le personnage fictif inspiré de Xavier Dupont de Ligonnès. Ce dernier donnera la réplique à Émilie Dequenne dans le rôle d’une hackeuse prête à tout pour retrouver le père de famille le plus recherché de France.

Pour les bienfaits de la série, certains éléments et événements ont été ajoutés à la série. Par exemple, le rôle d’Anna-Rose Gagnières (interprété par Émilie Dequenne) est totalement fictif. Cette dernière a un accident avec Christophe de Salin quelques jours avant la découverte macabre, et se met en quête de vérité afin de retrouver le meurtrier en fuite.

Les scénaristes (Anne Badel et Pierre Aknine) ont étudié sous toutes ces coutures cette des affaires des plus mystérieuses. “Pendant plus d’un an et demi, la scénariste [Anne Badel] et moi-même avons travaillé sur l’histoire de la famille Dupont de Ligonnès. Nous l’avons infiltrée, décortiquée avec la lecture de lettres, de mails, d’articles et d’entretiens avec plusieurs protagonistes concernés. Doucement s’est esquissée une conviction, une possibilité d’aborder de manière sensible cette histoire”, explique Pierre Aknine