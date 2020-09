La chaîne L’Équipe, nouveau diffuseur du Championnat de France de basket

Après le SuperBowl, L’Équipe s’offre aussi le Championnat de France de basket.RMC sport détenait les droits depuis 5 saisons, mais le championnat revient désormais en clair sur le canal 21.

La chaîne a annoncé ce mardi au travers d’un communiqué, l’arrivée de la Jeep Élite, le Championnat de France de basket homme sur son canal. À partir du 25 septembre, la chaîne L’Équipe proposera le lundi à 21h la plus grosse affiche de chaque journée ainsi qu’une rencontre supplémentaire la semaine. Ce qui représente un minimum de 40 rencontres en comptant la saison régulière et les playoffs. Lundi 25 septembre, commencer la saison avec le match opposant le JDA Dijon et l’ASVEL Lyon-Villeurbanne. À noter que L’Équipe détient également les droits de la Ligue féminine de basket, ainsi que les finales de la Coupe de France masculine et féminine.