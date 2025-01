Les nouveautés de la semaine chez Free : des mises à jour Freebox, des changements, et deux hausses de prix chez Free Mobile

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

6 chaînes TV seront offertes en mars sur Freebox TV (Éclutch 177 – Horse TV 182 – MotorVision 183 – Nautical Channel 189 – Padel TV 189 – Fuel TV 191). Plus d’infos… Ça bouge du coté des chaînes “sport” sur Freebox TV : nouvelle chaîne et évolution des packs. À partir du 1er mars, la nouvelle chaîne, Eclutch, dédiée à l’e-sport, fera son apparition sur le canal 173 et intégrera le pack “Sport Passion”. Padel TV intègrera le même pack qui comptera désormais 6 chaînes, son tarif passera de 1,99 € à 2,99 €/mois. Plus d’infos… Freebox TV : une chaîne cinéma populaire incluse sur toutes les Freebox change de nom, Paramount Channel devient Paramount Network. Plus d’infos… Free annonce une nouvelle mise à jour du serveur des Freebox Pop, Révolution, Ultra et Delta (4.8.18). Des corrections ont été apportées comme par exemple sur l’identification du type de connexion des appareils connectés au premier port Ethernet de la Freebox Ultra ou encore la résolution d’un problème de connectivité IPv4 avec certains backups 4G. Plus d’infos… Le Player Devialet de Free a lui aussi reçu une nouvelle mise à jour 1.5.13 qui résout un bug lors de la lecture en format MKV. Plus d’infos… Les abonnés Freebox Ultra qui avaient déjà souscrit à l’offre exclusive Canal+ à 7€/mois ou Canal+ Ciné Séries à 19€ se voient actuellement informés par Canal que leur abonnement va subir des modifications. Moins de contenus au même prix ou pour moins cher selon les offres. Et un seul écran au lieu de deux. Plus d’infos… Free intègre 7 nouveaux films divers et variés sans surcoût sur Oqee Ciné pour ses abonnés (Que Justice Soit Faite, Ultimate Game, Un Homme et Son Chien, Cleaner, Survivre avec les Loups, À Ton Image, New Délire – Un Indien dans le Showbiz). Plus d’infos… Abonnés Freebox et Amazon Prime : récupérez cinq nouveaux jeux PC gratuits, dont une référence dans son genre (Deus Ex: Game of the Year Edition, Zombie Army 4: Dead War, To The Rescue!, Star Stuff, Spitlings). Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Free Mobile augmente le prix de son “Booster 20 Go” proposé avec son forfait 2€. Les nouveaux abonnés devront débourser désormais 5,99€/mois pour cette option Plus d’infos…

L’ex-trublion a également augmenté le prix de son offre Série Free qui passe de 9,99€ à 10,99€/mois pendant 1 an, toujours avec 140 Go de data. Plus d’infos…

L’opérateur invite maintenant ses abonnés 3G à changer de téléphone avec une offre spéciale. Plus d’infos…

Les nouveaux Samsung Galaxy S25 sont disponibles en précommande chez Free Mobile avec un très bon plan “2 fois plus de stockage pour le même prix”. Plus d’infos…

A cette occasion, l’opérateur envoie un mail à ses abonnés au Forfait Free 5G ou à la Série Free pour leur offrir des écouteurs Galaxy Buds 3 et 100€ de remise pour l’achat d’un Samsung Galaxy S25 ou S25+, et une Galaxy Watch 7 ainsi que 150€ de réduction pour toute précommande du nouveau Samsung Galaxy S25 Ultra.

Annonces de la semaine

Canal+ rectifie une erreur dans ses nouvelles offres réservées aux abonnés Freebox Ultra. Les chaînes Canal+ Live 1 et Canal+ Live 19 ne sont finalement pas incluses dans l’offre Canal+ à 7€ et Canal+ Ciné Séries proposées aux abonnés Freebox Ultra. Plus d’infos…

Un nouveau type de phishing très bien fait cible les abonnés Free, avec leur numéro d’abonné et même le nom de la banque. Plus d’infos…

Critiques sur l’itinérance Orange : Free perd une longue bataille judiciaire face à l’actuel PDG d’Altice France. Plus d’infos…

Free renouvelle son partenariat avec Buzzman pour sa prochaine campagne publicitaire après le succès de la saga Reef. Plus d’infos…

