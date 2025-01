Freebox TV : deux chaînes cinéma populaires incluses sur toutes les Freebox changent de nom

Bien connues des abonnés Freebox, les chaînes Paramount voient leurs noms modifiés.

Parmi le large éventail de chaînes incluses dans les offres Freebox et Free Mobile avec accès Oqee, Paramount Channel et Paramount Channel Décalé font parties des rares dédiées intégralement au cinéma. Lancées en 2013 proposant un vaste catalogue de films issus du studio éponyme, ces chaînes ont changé de nom le 20 janvier.

Elles deviennent ainsi Paramount Network et Paramount Network Décalé, reprenant le nom de la chaîne lancée aux États-Unis en 2018. Ce changement de nom entend répondre «à une synergie plus étroite avec la famille Paramount Network mondiale ». Elles restent disponibles sur les canaux 52 et 122.

