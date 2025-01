Free Mobile lance une nouvelle version de son offre Série Free

L’offre Série Free lancée en début d’année, qui n’était pas forcément la plus avantageuse, coûte désormais un euro supplémentaire par mois.

Free Mobile fait régulièrement évoluer son forfait Série Free et après avoir proposé un forfait à 9.99€/mois avec 140 Go de data en 5G ou 4G le 3 janvier dernier, l’opérateur revoit son prix à la hausse.

En effet, le tarif est passé aujourd’hui à 10.99€/mois, sans enrichissement notable. Ainsi, elle propose toujours 140 Go de data en 5G, les appels, SMS et MMS illimités, OQEE inclus, ainsi qu’une enveloppe de 30 Go utilisable depuis l’Europe et les DOM. Cette offre est valable un an, après quoi le forfait bascule automatiquement vers le forfait Free classique.

Détails de la nouvelle offre Série Free :

140 Go de data en France métropolitaine, pour un usage optimal de la 5G.

de data en France métropolitaine, pour un usage optimal de la 5G. Une enveloppe de 30 Go utilisable en Europe et dans les DOM.

utilisable en Europe et dans les DOM. Offre sans engagement.

Après 1 an, basculement automatique vers le forfait Free 5G à : 19,99 €/mois pour les non-abonnés Freebox. 15,99 €/mois pour les abonnés Freebox. 9,99 €/mois pour les abonnés Freebox Pop (1 ligne).



