Free Mobile envoie un mail à certains abonnés pour leur offrir deux avantages exclusifs s’ils se ruent sur le nouveau Samsung Galaxy S25

Free Mobile offre Galaxy Buds3 à ses abonnés Free 5G et Série Free pour tout achat en précommande du nouveau Samsung Galaxy S25 et même un peu plus (code promo de 100€) à ceux qui ont plus de 12 mois d’ancienneté ou qui ont souscrit un abonnement Freebox il y a 6 mois minimum.

Depuis aujourd’hui, Free Mobile propose les nouveaux Samsung Galaxy S25 en précommande dans sa boutique en ligne. En marge de ce lancement, l’opérateur mobile envoie un e-mail à ses abonnés au Forfait Free 5G ou Série Free pour leur présenter une offre plutôt alléchante : des Galaxy Buds3 argent d’une valeur de 180 € offerts sur demande pour tout achat d’un S25 ou S25+.

Une remise de 100 € sur le smartphone est également proposée, sous certaines conditions avec l’utilisation du code promotionnel PRECOGALAXYS25 à saisir lors de la commande. Ce code est “valable du 22/01 au 06/02/2025, sur un Samsung Galaxy S25, S25+, réservée aux abonnés Forfait Free 5G ou Série Free ayant une ancienneté de 12 mois minimum et aux abonnés Forfait Free 5G ou Série Free ayant souscrit un abonnement Freebox avec 6 mois d’ancienneté minimum, et n’ayant pas eu d’incident de paiement chez Free”, indique l’opérateur.

Et ce n’est pas tout puisque les abonnés Free Mobile concernés bénéficient aussi des avantages de la précommande proposés à tout le monde comme 2 fois plus de stockage pour le même prix. le Samsung Galaxy S25 512Go (au prix du S25 256 Go) est affiché à 959€ au lieu de 1079€ après 120€ de remise immédiate. Le Samsung Galaxy S25 256 Go (au prix du S25 128 Go) est quant à lui disponible à 899€ au lieu de 959€ après 60€ remise immédiate.

Enfin, Free Mobile propose également une offre de reprise intéressante pour les utilisateurs souhaitant troquer leur ancien smartphone. En plus de la valeur de reprise de leur appareil, les abonnés peuvent bénéficier d’un bonus de reprise de 100 €.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox