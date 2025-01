Les internautes se lâchent sur les réseaux : Orange fait sa pub avec un forfait Free Mobile, le spectre du Free WiFi ressurgit etc…

Aficionados de Twitter, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur X récemment.

Voici le thread d’un internaute qui raconte comment des escrocs se sont fait passer pour sa banque au téléphone afin de lui vider ses comptes bancaires. Tout semblait un peu trop parfait mais cela n’a pas suffit !

“LCL” qui m’appelle. (J’ai un compte chez eux)

Au bout du fil, un homme, dans les 40-50 ans, qui s’exprime très bien. Il me dit que j’ai 3 opérations suspectes, avec des gros montants, qui viennent d’être effectués. Après vérification, je lui dit que je ne vois pas ces paiements… — Sylvain Jalbert (@SylvJalb) January 21, 2025

Rallumer son vieux Samsung et tomber nez à nez avec la page de connexion au célèbre service FreeWiFi dont l’extinction a eu lieu en 2021 après 11 ans d’existence.

Je viens de rallumer un vieux téléphone et regardez l’onglet qui était ouvert! Qui ce souvient de ca? pic.twitter.com/JPeY7YU0OG — Mountou (@Mountou19651289) January 14, 2025

Le Mo en WiFi dans un vol long courrier peut être facturé parfois 30 fois moins cher que le Mo en hors-forfait chez les opérateurs.

C’est quand même dingue: Dans un vol long courrier, le Wi-Fi est plus de 33 fois moins cher au Mo (pour le package minimal/le plus cher, a 0.4$ le Mo), que le tarif en roaming hors forfait chez @Orange_France.

Vous êtes vraiment indécents, les opérateurs, avec ce piège… pic.twitter.com/y0TSjN2ASO — Clément Cavadore  (@acontios_net) January 16, 2025

Quand un opérateur lance une nouvelle pub, même s’il s’agit d’une alerte bons plans sur les réseaux sociaux, il doit toujours s’assurer que c’est bien son réseau qui est utilisé quand un écran de smartphone apparaît à l’écran. Orange a fait une petite boulette récemment. Free n’en demandait pas tant !

Petite boulette dans la pub Insta d’Orange 🤭 pic.twitter.com/Xahz0HkenF —  Alex 📶 (@AlxTelconnected) January 15, 2025

Après la folie des fêtes et des offres de plusieurs centaines de gigas parfois à moins de 10 euros, le prix des forfaits mobile commence à remonter progressivement de plusieurs euros notamment chez B&You.

Il faut désormais compter 12,99 euros par mois pour avoir un forfait 100 Go chez B&You.

Le tarif a augmenté de 3 euros depuis début janvier pic.twitter.com/rt8DcnFsZz — Webatou (@TheGeek_fr) January 22, 2025

