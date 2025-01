Chronologie des médias : les nouvelles règles pour Disney+, Netflix et consorts prolongées pour trois ans ?

Le renouvellement de la chronologie des médias est en discussion alors que l’accord actuel arrive à échéance.

À la veille de son anniversaire, le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) a transmis une proposition visant à prolonger cet accord pour trois années supplémentaires, en y intégrant un avenant introduit en 2023.

Adoptée en 2022 après des négociations intenses entre les différents acteurs de l’industrie, la chronologie des médias avait permis un raccourcissement des délais avant la mise à disposition des films sur les plateformes de streaming, notamment Netflix et Disney+, qui avaient vu leurs délais réduits à 15 et 17 mois contre une trentaine auparavant. Ce temps limité avait été discuté et instauré en échange d’investissements dans la production audiovisuelle.

Dans une version de travail consultée par Contexte, le CNC propose de maintenir les équilibres établis tout en insistant sur le fait qu’il est encore prématuré de mesurer pleinement les effets concrets de l’accord de 2022. Les parties concernées disposent donc de quelques jours pour soumettre leurs retours, alors que la publication officielle de l’arrêté en février 2022 avait ouvert la voie à ces changements.

Certains acteurs, comme Netflix, ont déjà exprimé leur besoin de davantage de recul pour évaluer l’impact de la chronologie actuelle. D’autres, à l’instar de Disney, pourraient saisir cette occasion pour demander des ajustements. L’entreprise américaine, qui produit et distribue ses propres films, souhaiterait aligner sa fenêtre de diffusion sur celle de CANAL+, plus avantageuse, plutôt que sur celle imposée à Netflix. Actuellement, Disney+ doit patienter 17 mois après la sortie en salle pour diffuser ses films en France, une contrainte que le géant du divertissement juge pénalisante pour sa stratégie de contenus. En fin d’année dernière, on apprenait qu’il cherchait à faire baisser ce délai à entre 6 et 9 mois.

