Canal+ rectifie une erreur dans ses nouvelles offres réservées aux abonnés Freebox Ultra

Les chaînes Canal+ Live 1 et Canal+ Live 19 ne sont pas incluses dans l’offre Canal+ à 7€ et Canal+ Ciné Séries proposées aux abonnés Freebox Ultra.

Le 14 janvier, Canal+ a réajusté ses offres exclusives destinées aux abonnés Freebox Ultra. Ces derniers bénéficient, en plus de Canal+ La Chaîne en live incluse dans leur abonnement, d’une possibilité de souscrire sans engagement à plusieurs offres premium à un tarif préférentiel.

Cependant, une confusion est apparue dans la présentation initiale des offres sur l’Espace Client. Contrairement à ce qui avait été annoncé, un enrichissement particulier n’aura pas lieu. “Une information erronée a été corrigée le jour même”, nous a précisé la filiale de Vivendi ce 22 janvier. En réalité, les chaînes Canal+ Live 1 et Canal+ Live 19 ne sont pas incluses dans les formules Canal+ à 7 € et Canal+ Ciné Séries à 14 €, contrairement à ce qui avait été indiqué la semaine précédente. Ces chaînes ne sont accessibles qu’avec les offres Canal+ Sport à 19 € et Canal+ La Totale.

Au final, l’offre Canal+ à 7 € sans engagement reste au même prix, mais elle perd l’accès à Paramount+. Quant à l’offre Canal+ Ciné Séries, elle n’intègre plus Netflix et Disney+ déjà incluses (version avec pub) dans l’offre Ultra ainsi que Canal+ Séries mais inclut toujours Max et les chaînes Warner TV, Warner TV Next, Boomerang, Cartoon Network, Cartoonito, TLC, Discovery Channel, TCM Cinéma et ID. Le tarif de cette formule passe de 19 € à 14 € pour les abonnés Freebox Ultra, au lieu de 29,99 €/mois, toujours sans engagement.

