SFR consolide ses positions sur le respect de l’environnement

L’opérateur annonce avoir soumis ses engagements pour l’environnement à la SBTi, une manière d’être obligé de tenir ses promesses tout en respectant les objectifs de l’Accord de Paris.

SFR renforce son engagement pour le climat avec son plan environnemental « Le Cap », en annonçant des objectifs de réduction des émissions à court et long terme, validés par la Science Based Targets initiative (SBTi). Cette collaboration vise à aligner les actions de l’opérateur avec les données scientifiques et les objectifs de l’Accord de Paris. Une initiative qui pourra également mener à des recommandations de la part de l’institution et permet de renforcer les engagements de l’opérateur, “sans se limiter à des déclarations d’intention“.

À horizon 2030, SFR entend limiter le réchauffement à 1,5°C, et d’ici 2050, atteindre la neutralité carbone grâce à des réductions significatives et des actions de séquestration des émissions résiduelles. Le plan « Le Cap » repose sur trois axes : comprendre, réduire et contribuer. SFR mesure ses émissions directes et indirectes pour prioriser les actions, tout en sensibilisant ses collaborateurs, clients et partenaires. L’opérateur s’engage également à prolonger la durée de vie des équipements, promouvoir l’économie circulaire, réduire la consommation énergétique et mener des initiatives de séquestration carbone tout en soutenant la biodiversité.

Avec ces mesures ambitieuses, SFR structure sa stratégie climatique autour d’un cadre “rigoureux et transparent”. En soumettant ses objectifs à la SBTi, l’entreprise affirme sa volonté d’être un acteur clé dans la transition vers un avenir bas-carbone et durable. Ses concurrents ont, eux aussi, lancé des plans allant dans ce sens et communiquent de plus en plus notamment sur l’éco-conception de leurs box et les réductions de consommation d’énergie par exemple.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox