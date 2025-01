Netflix cartonne et passe le cap des 300 millions d’abonnés mais fête cela en augmentant ses prix, la France pour le moment épargnée

Netflix enregistre un gain d’abonnés record en 2024, porté par des contenus phares et des événements en direct. Lors du 4ème trimestre, la mastodonte de la SVOD a écoulé 19 millions de nouveaux forfaits dans le monde. Bémol, le groupe décide d’augmenter ses prix aux USA, mais aussi au Canada, en Argentine et au Portugal. Aucune annonce pour le marché français.

Netflix termine l’année 2024 sur une note triomphale avec un gain d’abonnés record, consolidant sa position de leader mondial du streaming. La plateforme a enregistré 19 millions de nouveaux abonnements nets au quatrième trimestre, portant son total à 302 millions de membres dans le monde. Ce chiffre marque la plus forte augmentation trimestrielle de son histoire, dépassant largement les 13 millions enregistrés au quatrième trimestre 2023.

Ce succès s’appuie selon lui sur une offre de contenus variée et des productions phares. Le géant de la SVOD le constate, ma saison 2 de Squid Game a captivé un public mondial et s’annonce comme l’une des saisons originales les plus regardées de Netflix. Le film Carry-On, mettant en vedette Jason Bateman et Taron Egerton, a rejoint le classement des dix films les plus populaires de la plateforme.

Netflix a également marqué un tournant dans le domaine du sport en direct. Le combat Jake Paul vs. Mike Tyson est devenu l’événement sportif en streaming le plus regardé de l’histoire, et les matchs de la NFL diffusés le jour de Noël ont battu des records, attirant des millions de spectateurs.

Augmentation des prix aux USA, au Canada, en Argentine et Portugal

Au-delà des contenus, Netflix a misé sur une stratégie marketing et tarifaire visiblement efficace, combinant une diversification de ses offres et une montée en puissance de sa formule avec pub. Ces efforts se traduisent par une augmentation de 16 % des revenus annuels, atteignant un chiffre d’affaires record de plus de 10 milliards de dollars pour le quatrième trimestre. Cette dynamique a également permis d’améliorer la rentabilité de l’entreprise. La marge opérationnelle a progressé de six points sur l’année, pour atteindre 27 %, et le bénéfice par action a doublé par rapport à 2023.

Mais ce n’est pas suffisant pour le groupe qui en marge de l’annonce de ses résultats annuels, a décidé d’augmenter ses prix notamment aux USA. Pour la première fois, l’abonnement Standard avec publicité voit son prix grimper, de 1 dollar, pour s’établir à 8,99 dollars par mois. L’abonnement Standard augmente de 2,50 dollars pour atteindre 17,99 dollars par mois, contre 15,49 dollars auparavant. Enfin, l’offre Premium subit également une hausse de 2 dollars, portant son prix à 24,99 dollars mensuels. Une augmentation des prix est également prévue au Canada, en Argentine et au Portugal.

Pour l’heure, la France n’est pas concernée mais cela ne devrait tarder. La dernière hausse de prix en date dans l’Hexagone a eu lieu en octobre 2023 dans l’Hexagone. Si la formule Standard avec pub à 5,99€/mois et Standard à 13,49€ ont été épargnées, l’offre Essentiel a été augmentée de 2€, à 10,99€/mois avant de disparaître des offres. De son côté, l’abonnement Premium a subi la même hausse à 19,99€/mois au lieu de 17,99€/mois.

Des perspectives ambitieuses pour 2025

Fort de cet élan, Netflix aborde 2025 avec optimisme. La plateforme prévoit une croissance des revenus comprise entre 43,5 et 44,5 milliards de dollars et une marge opérationnelle de 29 %. Des retours très attendus, comme ceux de Stranger Things et Mercredi, devraient encore renforcer son attractivité auprès du public. Netflix prévoit également de poursuivre son expansion dans les contenus en direct et les jeux, tout en maintenant une approche ciblée sur des événements uniques plutôt que sur des droits sportifs réguliers. Avec un engagement moyen d’environ deux heures par jour et par abonnement, Netflix domine plus que jamais le marché du streaming.

