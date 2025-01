WhatsApp propose plusieurs nouvelles fonctionnalités pour faciliter son utilisation

WhatsApp a intégré de nombreuses nouvelles fonctionnalités depuis la mi-janvier, pensées pour rendre son utilisation plus ludique et simple.

Le service de messagerie de Meta continue de s’améliorer avec de nombreuses mises à jour. Si certaines ne sont que correctives, d’autres apportent de nouvelles fonctionnalités. C’est notamment le cas des nouvelles versions déployées depuis la mi-janvier.

« Nous cherchons toujours à faciliter l’utilisation de WhatsApp et à le rendre plus amusant, et nous avons le plaisir de démarrer l’année en vous proposant un ensemble de nouvelles fonctionnalités et d’améliorations de design », expliquent les développeurs sur le blog de WhatsApp.

Effets de caméra : possibilité de choisir parmi 30 arrière-plans, filtres et effets pour embellir photos et vidéos envoyées dans les discussions.

: possibilité de choisir parmi 30 arrière-plans, filtres et effets pour embellir photos et vidéos envoyées dans les discussions. Stickers selfie : transformation d’une photo en sticker (fonctionnalité à venir sur iOS).

: transformation d’une photo en sticker (fonctionnalité à venir sur iOS). Partage de packs de stickers : partage facile d’un pack de stickers directement dans les discussions.

: partage facile d’un pack de stickers directement dans les discussions. Réactions plus rapides : double-appui sur un message pour réagir et accès rapide aux réactions les plus utilisées.

