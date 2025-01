Free lance une nouvelle mise à jour du Player Devialet pour ses abonnés Freebox

Vous disposez du Player Devialet de Free ? Une nouvelle version 1.5.13 est à présent disponible. Un bug important a été résolu sur la lecture du format MKV.

Avis aux abonnés Freebox Delta et autres clients Freebox disposant du Player Devialet, Free a lancé le 24 janvier une nouvelle version 1.5.13 de son firmware. Si l’opérateur n’a pas dévoilé les améliorations apportées dans cette nouvelle mise à jour, un développeur Freebox a annoncé sur le bug tracker du FAI la résolution d’un problème rencontré par les abonnés depuis la précédente version.

Et pas des moindres puisque le boîtier TV haut de gamme de Free plantait lors de la lecture des vidéos en format MKV. “Tout était parfait avant. Aucun problème sur le PC pour les lire mais pour les fichiers MKV d’environ 1.5 Go – 30 Go, je constate un plantage après quelques secondes” a fait savoir un premier abonné le 15 janvier dernier, constatant ce problème “en H264, H265, HEVC, DD, DD+, Atmos, Stereo, DV, HDR10, HDR10+”. La plupart des petits fichiers étaient en revanche encore lisibles. Si vous avez constaté la résolution d’autres bugs ou l’apparition de nouveautés, vous pouvez nous en faire part dans les commentaires.

