Critiques sur l’itinérance Orange : Free perd une longue bataille judiciaire face à l’actuel PDG d’Altice France

Il y a 5 ans, Free avait poursuivi Arthur Dreyfuss en justice pour diffamation publique à la suite de déclarations faites dans la presse au sujet de sa stratégie d’investissement dans les réseaux mobiles 2G et 3G.

La longue bataille judiciaire opposant Free à Arthur Dreyfuss, aujourd’hui PDG d’Altice France, a pris fin le 21 janvier 2025, révèle L’Informé. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’opérateur de Xavier Niel, scellant définitivement son échec dans une affaire de diffamation publique qui traîne depuis 2020. Tout commence par une interview donnée par Arthur Dreyfuss cette année là au Figaro. Alors secrétaire général de SFR, il s’est lancé dans une critique visant la politique d’investissement de Free, notamment celle menée sur son réseau mobile 2G/3G.

Des accusations liées à l’itinérance avec Orange

À l’époque, Free dépendait du réseau d’Orange pour couvrir certaines zones mal desservies. Cet accord d’itinérance finalement prolongé jusqu’en 2025, faisait grincer des dents ses concurrents, notamment Bouygues Telecom et SFR, qui reprochaient à Free de ne pas déployer suffisamment ses propres infrastructures. Arthur Dreyfuss a alors dénoncé cette stratégie, estimant que Free privilégiait le versement de dividendes au détriment d’investissements nécessaires.

Estimant ces propos diffamatoires, Free avait intenté une action en justice, réclamant jusqu’à 400 000 euros de dommages et intérêts avant de réduire ses prétentions à 40 000 euros en appel. Cependant, la justice a tranché : les critiques d’Altice relevaient d’une opinion sur la stratégie économique de Free, et non d’une attaque précise.

