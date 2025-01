Attention à cette arnaque redoutable “à la tâche”, ne répondez pas à ces numéros

Si vous voyez s’afficher un numéro commençant par +44, ne répondez pas, c’est une arnaque reconnue et de plus en plus utilisée.

Les appels provenant de numéros commençant par l’indicatif britannique +44 se multiplient, dissimulant souvent des arnaques orchestrées par des réseaux mafieux d’Asie du Sud-Est. Ces escroqueries, connues sous le nom d’arnaques “à la tâche”, visent à piéger des victimes en leur proposant de réaliser de simples missions rémunérées en cryptomonnaie, comme liker des messages ou noter des hôtels.

Le stratagème débute généralement par un premier paiement réel pour instaurer un climat de confiance, avant d’exiger des sommes d’argent pour débloquer d’autres tâches prétendument plus lucratives. À terme, aucune rémunération n’est versée, et la victime se retrouve flouée. Selon Centho, un streamer spécialisé dans la chasse aux escroqueries, ces pratiques se développent désormais via des appels téléphoniques plutôt que par des SMS ou messages privés, une tendance confirmée par des signalements en hausse sur le forum Reddit et le site Signal-Arnaques.

Ces fraudes, souvent opérées à partir de numéros virtuels britanniques, sont attribuées à de vastes réseaux mafieux situés en Birmanie, au Laos ou au Cambodge. Ces organisations exploitent des numéros prépayés et effectuent des milliers d’appels pour cibler un maximum de victimes. L’utilisation d’un indicatif anglais vise à renforcer leur crédibilité en simulant une origine professionnelle.

En réalité, ces arnaques reposent sur une tragédie humaine : le “cyberesclavage”. De nombreux individus, notamment venus d’Afrique ou d’Inde, sont attirés en Asie du Sud-Est par de fausses offres d’emploi avant d’être retenus contre leur gré et contraints d’effectuer ces fraudes. Des enquêtes récentes, comme celles menées par Le Monde ou Radio-Canada, ont mis en lumière cette exploitation. Malgré les efforts d’Interpol et d’ONG, ces réseaux restent actifs.

Face à ces appels suspects, la vigilance est de mise. En cas de doute, il est fortement recommandé de ne pas répondre ou rappeler un numéro en +44 inconnu.

Source : BFM

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox