Free intègre 7 nouveaux films divers et variés sans surcoût sur Oqee Ciné pour ses abonnés

Gerard Butler, Jean-Paul Belmondo, Samuel L. Jackson et Ed Harris au programme des nouveautés de la plateforme de streaming de Free.

La plateforme de streaming Oqee Ciné, lancée en mars 2023, continue de se développer notamment grâce à un catalogue diversifié de films et de séries, financé par la publicité (modèle AVOD, pour “Advertising Video On Demand”). S’il compte aujourd’hui plus de 600 films et séries, le service intègre des nouveautés toutes les semaines. Ce 24 janvier, sept films viennent s’ajouter à la liste.

Que Justice Soit Faite (2009) de F. Gary Gray avec Gerard Butler et Jamie Foxx. Le pitch : Un homme prend des mesures extrêmes pour dénoncer les failles du système judiciaire après un drame personnel. Ultimate Game (2009) de Mark Neveldine, Brian Taylor avec Gerard Butler et Michael C. Hall. L’histoire, dans un futur proche, un jeu vidéo contrôlé par des joueurs met en scène des combats où la vie des participants est réellement en danger. Un Homme et Son Chien (2008) de Francis Huster avec Jean-Paul Belmondo et Hafsia Herzi. Présentation : Un vieil homme, accompagné de son chien, lutte pour retrouver sa dignité face aux épreuves de la vie. Cleaner (2007) de Renny Harlin avec Samuel L. Jackson et Ed Harris : Un ancien policier devenu nettoyeur de scènes de crime découvre une intrigue qui le dépasse lorsqu’il s’implique dans un dossier sensible. Survivre avec les Loups (2007) de Vera Belmont avec Mathilde Goffart et Yaël Abecassis. Une jeune fille traverse l’Europe pendant la guerre, affrontant le danger tout en trouvant une forme d’espoir auprès des loups qui l’accompagnent. À Ton Image (2004) réalisé par Arnaud Larrieu avec Christophe Lambert et Nastassja Kinski: il s’agit d’un thriller psychologique où un médecin et sa patiente se retrouvent au cœur d’une expérience troublante qui questionne l’identité et les limites humaines. New Délire – Un Indien dans le Showbiz (2002) – Réalisé par Gérard Frot-Coutaz, un film qui revisite les codes de Bollywood avec un humour décalé, mettant en scène Jamel Debbouze, Amitabh Bachchan, Vincent Elbaz et Natacha Amal.

Oqee Ciné est disponible en exclusivité pour les abonnés de Free, Freebox ou Free Mobile ( forfait 350 Go/illimité, Série Free, Veepee). La plateforme est notamment à retrouver dans l’application TV de Free Oqee elle-même accessible sur de nombreux supports comme les mobiles, Apple TV, Android TV, TV connectées, Fire Stick, le web. Oqee Ciné dispose aussi d’un accès direct sur les players des Freebox même ceux dépourvus d’Oqee comme le player de Devialet ou celui de la Freebox Révolution.

Le service TV de Free invite aujourd’hui les abonnés Freebox à faire leurs propositions de films ou de séries. S’il ne faut pas s’attendre à voir des films sortis l’année dernière ou les exclusivités Netflix, pour des raisons évidentes de droits, Free pourrait ainsi trouver des programmes réclamés pour les intégrer à Oqee Ciné.

