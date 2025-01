Free renouvelle son partenariat avec Buzzman pour sa prochaine campagne publicitaire

Rachetée il y a an par Havas, l’agence de publicité Buzzman réalisera la prochaine campagne de Free. L’opérateur lui accorde une nouvelle fois sa confiance après le succès de la saga Reef.

“Il a Reef, il a tout compreef”, vraiment ? Le 21 août 2022, Free a lancé une campagne de pub humoristique à succès mettant en scène sans se prendre au sérieux son propre rival fictif “Reef”, dont la volonté est de l’écraser bien que ce soit mission impossible. Dans un marché très concurrentiel, l’opérateur de Xavier Niel cherche à démontrer que personne ne peut l’égaler, et ce de manière décalée. De retour en août 2024 après s’être fait discret depuis le lancement de la Freebox Ultra début 2024, Reef doit ses spots publicitaires cocasses à la talentueuse agence de publicité Buzzman qui sait attirer l’attention de la jeune génération.

Selon les informations de Stratégies, Free a décidé de continuer sa collaboration avec cette agence appartenant depuis 1 an au groupe Havas pour orchestrer sa prochaine campagne publicitaire de marque en 2025. Ce choix fait suite à une compétition impliquant plusieurs agences. Fidèle à son partenaire depuis quatre ans, l’opérateur réaffirme donc sa confiance en Buzzman, qui a récemment renforcé son expertise en acquérant l’agence média indépendante Iyers fin 2024. L’agence génère un chiffre d’affaires annuel de 45 millions d’euros et a notamment réalisé des pubs récemment pour Burger King, Boursobank, Wero et Uber Eats.

